Mais mudanças devem ocorrer na SEPA com a chegada do MDB

Após a exoneração do agrônomo e servidor de carreira, Nilton Craveiro, indicado pelo senador Sérgio Petecão (PSD), ao cargo de diretor da Secretaria de Produção do Estado do Acre (Sepa) e demais cargos, o governador Gladson Cameli comentou o assunto e revelou que as mudanças fazem parte de uma repactuação política com a base aliada que estará com ele no próximo ano.

“Cada um faz suas próprias escolhas e não pode ser diferente. agora, é cada um se acostumar com ela”, declarou.

Cameli destacou ainda que, no decorrer dos dias, novas mudanças devem ocorrer na pasta da Secretaria de Produção, porém, para que isso ocorra, é necessário que o governo tenha quadros técnicos. “Vamos fazer as mudanças, mas, temos que ver porque são pessoas técnicas, temos que repor a altura para não comprometer o trabalho que vem sendo desenvolvido”, comentou.