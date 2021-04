Gladson é recebido pela executiva estadual em seu retorno ao PP

O governador Gladson Cameli oficializou no início da tarde desta segunda-feira (12), seu retorno ao Partido Progressistas (PP), após mais de 7 meses afastado da sigla devido às eleições municipais de 2020, que sagrou Tião Bocalom, prefeito da capital.

O ato ocorreu na sede do partido, localizado no bairro Abraão Alab e contou com a presença de membros da executiva estadual, prefeitos, deputados estaduais e a presidente da Sigla, senadora Mailza Gomes, deputados José Bestene, Gerlen Diniz e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior

O governador retorna pela porta da frente haja vista que seu nome é o mais forte na disputa eleitoral do ano que vem. Nos bastidores, dirigentes partidários já se articulam no intuito de levar Cameli à reeleição. Cerca de oito partidos estão em conversas para alinhamento ao projeto do governo.

O retorno de Cameli ocorreu após o mesmo entregar carta solicitando afastamento das obrigações partidárias para apoiar à reeleição da então prefeita, Socorro Neri (PSB).