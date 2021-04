Família afirma que gay bateu primeiro na cunhada ao acordar a noite em busca de almoço

A família de Roberto Castelo, homossexual que gravou um vídeo nas redes sociais afirmando ser vítima de homofobia e que teria sido agredido na noite deste sábado, 10, desmentiu as informações.

Liciane de Freitas, 22 anos, é casada com um irmão de Roberto, e citada pelo mesmo como tendo sido a pessoa que causou o início da confusão deu sua versão dos fatos. “O Roberto acordou às 10 horas da noite atrás de almoço. Como não tinha mais, ele foi no quarto da mãe dele, falou um monte de coisa pra ela. Aí ele veio aqui pra fora onde tava todo mundo conversando e ouvindo som. Em seguida, foi buscar um sanduíche em um lanche em frente. Ao voltar, pediu pra baixar o som, e disse que tava com os “cão nos couro” e queria arrumar confusão. Como eu não baixei, ele me pegou pelo braço, está até roxo, eu empurrei ele e a gente brigou. Ele deu um murro na Stephany, filha da irmã dele, que tem apenas 17 anos”.

LEIA AS ACUSAÇÕES DE ROBERTO

>> No Acre, homossexual diz que foi agredido pela própria família

Liciane e a jovem foram até a Delegacia registrar um Boletim de Ocorrência contra Roberto ainda na noite de sábado. Ela conta que ao sair da delegacia, Roberto gravou o vídeo que segundo Liciane não é verdade. “Ele inventou isso tudo. Eu pergunto, como é que pode sete pessoas baterem em um homem e ele não ter nada quebrado, nem um arranhão no rosto, não apresentar nenhum machucado?”, diz.

A cunhada conta que a própria mãe e os demais familiares não apoiam Roberto e que a acusação de homofobia não é verdade. “Ele usa isso quando percebe que perdeu a razão. Não tem nenhuma testemunha de que ele seja tratado mal. Aqui nessa casa não tem problema se é gay ou sapatão”.

De acordo ainda com a cunhada, Roberto voltou a fazer confusão na residência e mais uma vez a polícia foi chamada. Em um vídeo enviado à nossa reportagem, uma irmã pede que Roberto pare com confusão.