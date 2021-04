Dados apontam que acreanos se automedicam com ivermectina pelo Google

“Como tomar ivermectina para Covid?”. Esse foi o tema com mais buscas na internet em todo o mundo, especialmente no Brasil, segundo reportagem do jornal A Folha de São Paulo. Os acreanos não ficaram para trás na pesquisa. Os dados apontam que, antes de chegar ao balcão da farmácia, principalmente em busca de ivermectina, o Google foi o maior aliado, e não o médico.

“Eu tenho um cliente que compra 9 caixas por mês. Ele disse que se medicou pela internet e que não pegou a Covid-19, nem ele e nenhum da família” disse o balconista João Paulo.

Ouvida pela reportagem, a presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Acre, Isabela Sobrinho, disse que a procura por ivermectina é por quem acredita na prevenção com o kit-Covid.

“O que temos feito é levado informações sobre os cuidados necessários com a automedicação. O Conselho Regional de Farmácia tem sido um parceiro nesse esclarecimento” acrescentou Isabela.

O Sindicato tem conhecimento da venda sem prescrição médica. “Foram isentos da obrigatoriedade de receita”, informou Isabela. Utilizado no combate a vermes e parasitas, a distribuição do medicamento registrou um aumento de 1.892% na plataforma Consulta Remédios, considerada a maior plataforma de medicamentos do Brasil.

Receitas e auxílio emergencial foram destaque nos primeiros meses, e buscas por sintomas da Covid-19 disparam com nova onda da doença.