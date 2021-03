Toque de Restrição altera rotina dos acreanos em meio à pandemia de Covid-19

As novas medidas de restrições estabelecidas pelo governo do Acre nessa semana têm alterado a rotinas de muitos acreanos. Na capital, moradores tiveram de se adequar rapidamente ao Toque de Restrição, que impede a circulação de pessoas nas ruas entre as 22 horas e 5 da manhã.

O acesso ao Segundo Distrito de Rio Branco, por exemplo, só têm sido possível pela Amadeo Barbosa, uma vez que o tráfego pelas pontes do Novo Mercado Velho é fechado no período noturno, com apoio da segurança pública do Estado.

O ac24horas acompanhou a movimentação dessa primeira noite de Toque de Restrição. Nas lentes do vídeomaker Kennedy Santos, é possível observar o trânsito nas ruas, supermercados e outros estabelecimentos.

Enquanto alguns pontos da cidade seguem vazias, em outros locais pessoas tentam sobreviver e ganhar o pão de cada dia em meio ao decreto imposto pela pandemia do novo coronavírus.

Assista ao vídeo: