Bocalom e a Dilma, dois chucros!

Já na campanha se dizia que o ex-prefeito de Acrelândia, hoje prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, do PROGRESSISTA, era turrão, teimoso e intransigente. Se dissesse que pau era pedra ai de quem discordasse. Teimoso como uma mula o velho Boca. Como a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT).

Me fez lembrar o enredo de dois sujeitos perdidos em um deserto. Eram muitos teimosos. Com muita sede, exaustos e já quase delirando, um deles exclamou: “Olha ali na frente, é água”. O outro respondeu: “É não, é areia”. Foram em direção teimando até o lugar. É areia, é água, é areia, é água…

Quando chegaram, enchendo as mãos de areia (o que disse que era areia) jogou no que disse que era água que gritou: “Não me molha! Não me molhe! Esse é o prefeito Tião Bocalom.

Políticos que conviveram com a presidenta Dilma dizem que ela era do mesmo jeito. Não aceitou sugestões para mudar a economia e negociar com o Congresso. Caiu do poder e ainda levou um coice nas urnas.

O que aconteceu com os garis, rechaçados pela PM com gás de pimenta em uma manifestação por salários que revoltou a população, é fruto de sua intolerância e ignorância. Ele mesmo escolheu todos os vereadores, os partidos aliados, os apoiadores de sua eleição, a imprensa, seus eleitores nas redes sociais como adversários.

Bocalom pode até sofrer no futuro um impeachment, como falou o vereador Adailton Cruz, do PSB. Isto por falta de apoio político e popular como aconteceu com a Dilma. Mas assim como ela, Bocalom é chucro e turrão, mas honesto. Porém, para ser presidente, governador ou prefeito não basta ser honesto, é preciso ser político.

“Algumas pessoas nunca cometem os mesmos erros duas vezes. Descobrem novos erros para cometer”. (Mark Twain)

Apoio da população

O prefeito de Epitaciolândia, delegado Sérgio Lopes (PSDB), está convicto de que fez o melhor para a cidade ao não aderir ao lockdown. Impediu a disseminação do coronavírus e evitou aglomerações nos dias que antecedem o final de semana. Sua decisão agradou a população do Vale do Acre, muito embora o desembargador Samoel Evangelista tenha decidido o contrário. Segundo o prefeito, seu decreto não autoriza a abertura do comércio, mas a manutenção de serviços essenciais nos finais de semana. Supermercados é um deles. Há controvérsias.

Caixa com R$ 72 milhões

Durante entrevista que fiz com a prefeita Socorro Neri (PSB) em meu programa na Rádio Cidade ela confirmou que deixou em caixa R$ 72 milhões. Explicou também que a prefeitura deveria ter priorizado o pagamento dos salários dos garis, que são pais de família pobre.

A volta do cipó

O episódio da PM lançando gás de pimenta nos garis da prefeitura, era o que o PT queria para começar a fazer oposição a gestão do prefeito Tião Bocalom. Bocalom bateu tanto no PT que agora chegou a vez de apanhar. É volta do cipó de aroeira. Democracia é isso. Tem que ter oposição.

Candidato do PT ao governo

Com a provável candidatura do ex-presidente Lula à presidência da república em 2022, necessariamente o PT terá candidato ao governo no 1º turno. O partido terá que escolher um nome com musculatura política para evitar o vexame nas urnas da eleição passada.

. Vá entender:

. O prefeito Tião Bocalom queria os 19 vereadores largando o chicote no seu espinhaço, conseguiu!

. Não quer líder, muito menos base de apoio na Câmara Municipal.

. Com essa história de velho Boca o senador Petecão acabou tendo sérios prejuízos políticos.

. Já andam dizendo por aí que o governador Gladson Cameli tinha toda razão.

. Nada como o tempo; o tempo é o senhor da razão.

. A vice-prefeita Marfisa Petecão só observa; se ela resolver chutar o pau da barraca…

. Como diz a Concessa:

. “Comparação, sei não ó coisinha isso me parece um angu mal feito”.

. A cereja do bolo na próxima eleição é o mandato de deputado federal, campanha de deputado estadual o dinheiro é miado.

. Gladson Cameli é candidato à reeleição!

. O vice deverá ser o ex-deputado estadual, conselheiro Walmir Ribeiro, do MDB.

. Foi o que disse um vigia que trabalha na sede de um poder, paredes têm ouvidos, sempre tiveram.

. A união faz a força!

. Esse ditado é velho, bom dia!