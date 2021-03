Recadastramento anual de aposentados, pensionistas está suspenso até 31 de maio

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) realizará uma programação especial até o próximo dia 31 pelo Dia do Consumidor. Devido à pandemia da Covid-19, algumas atividades serão online.

Para o consumidor que está com dívidas em instituições financeiras, o Procon/AC, em parceria com a Associação Brasileira de Procons (Proconsbrasil) e com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), lançou um Mutirão Virtual de Renegociação de Dívidas, que será realizado exclusivamente pela internet, via plataforma de solução de conflitos www.consumidor.gov.br.

O cronograma de fiscalizações segue tanto na capital quanto no interior do estado, para o cumprimento das determinações legais, referentes às informações sobre os preços dos combustíveis, gás de cozinha e alimentos, entre outros gêneros.

Qualquer dúvida, reclamação ou denúncia pode ser feita ao Procon/AC pelos contatos telefônicos (68) 3223-7000 ou 151 de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas, e pelo e-mail: procon.acre@ac.gov.br ou acessando a plataforma online: consumidor.gov.br.

Os consumidores residentes no Vale do Juruá poderão receber orientações e efetivar reclamações ou denúncias por meio do Núcleo do Procon em Cruzeiro do Sul, enviando um e-mail para o endereço eletrônico: procon.cruzeirodosul@ac.gov.br , ou ligando para o número 3322-1330, das 7h30 às 13h30.