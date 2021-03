Rio Acre sobe mais de um metro e se aproxima dos 10 metros

As obras de extensão do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) estão previstas para encerrarem em até 15 dias. O objetivo é ampliar o número de leitos a pacientes de Covid-19 no antigo prédio do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O local será uma extensão do hospital de campanha.

A unidade reformada deverá ofertar mais 20 leitos de enfermaria e outros dez espaços de pronto atendimento. O governador Gladson Cameli visitou o espaço nesta terça-feira, 9, e está otimista com a ampliação de uma unidade aos pacientes de Covid-19. “Estamos recuperando um espaço já existente e aumentando o número de leitos. Todos têm que fazer sua parte e o Estado segue na sua principal função, que é a de salvar vidas”, disse.

Em até duas semanas a nova estrutura deverá estar entregue. Além dos novos leitos, o espaço contará com local de descanso dos profissionais, farmácia, copa, depósito de equipamentos e rede de gás que vai até o banheiro, para dar mais conforto aos pacientes. O Acre conta atualmente com dois hospitais de campanha, sendo um na capital e outro em Cruzeiro do Sul.

Com informações da Agência de Notícias