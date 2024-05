Datena retorna às pressas ao hospital para nova cirurgia de emergência

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O apresentador José Luiz Datena, do “Brasil Urgente”, se ausentou da atração da Band na semana passada para se submeter a uma cirurgia na última quinta-feira (2). Ele chegou a receber alta no sábado (4), mas precisou voltar às pressas para o hospital na noite deste domingo (5) para a realização de um procedimento de emergência.

A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal R7. Segundo o jornalista, o apresentador da Band teve um sangramento no local da cirurgia considerado “importante”. Por isso, Datena foi obrigado a retornar ao hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e passar por uma nova operação. Agora, o famoso se recupera na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Na sexta-feira (3), quando ainda estava no hospital, Datena apareceu nas redes sociais e agradeceu o carinho dos fãs. “Em primeiro lugar gostaria de agradecer as mensagens de todos vocês. Eu passei por uma cirurgia para a correção de uma cirurgia anterior, que foi realizada há 6 meses atrás”, explicou o apresentador, sem dar mais detalhes.

“Eu deixo o hospital amanhã [sábado] e devo voltar às minhas funções de trabalho, na Band TV, na segunda-feira pela manhã. Obrigado pelas orações e que Deus as devolva para o Brasil inteiro”, finalizou. Com a nova internação, ainda não há previsão de retorno do apresentador ao trabalho. Ele vem sendo substituído no “Brasil Urgente” pelo filho, Joel Datena.

Em outubro do ano passado, Datena passou por duas cirurgias cardíacas. Ele já declarou que tem seis stents, pequenos dispositivos expansíveis de forma tubular, feito de nitinol, aço inoxidável ou uma liga de cromo e cobalto, que são inseridos no interior de uma artéria para prevenir ou evitar a obstrução do fluxo no local. Eles costumam ser indicados para tratar artérias entupidas ou para a prevenção de ruptura de aneurismas.