Produtores e governo discutem prejuízos devido as enchentes

Estudo feito pelo portal Trocando Fraldas com mais de 6.100 mulheres entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro de 2021 diz que para as mulheres que estão tentando engravidar, o período fértil é o mais importante momento do ciclo. Por isso, os sintomas de ovulação são tão importantes de serem identificados.

Assim, fica muito mais fácil de a mulher saber o momento certo para namorar e finalmente engravidar.

Porém, nem todas as mulheres sabem identificar quando estão no período fértil, conforme constatamos em nosso mais recente estudo, 55% das brasileiras não sabem identificar o período. Sendo que entre as mulheres que estão tentando engravidar, pelo menos 52% não conseguem reconhecer quando estão no período fértil.

Empatados com 52%, Acre e Distrito Federal são as Unidades da Federação em que mais mulheres sabem quando estão no período fértil.

Em Minas Gerais e em São Paulo, 49% conseguem saber quando estão no período fértil. E no Rio de Janeiro, 47%.

Sergipe é o estado em que menos mulheres sabem identificar o período, com 34% da população.

O portal Trocando Fraldas é especializado em fertilização humana.