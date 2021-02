O drama dos imigrantes que estão na fronteira do Acre com o Peru

O videomaker do Ac24horas, Kennedy Santos, registrou na última terça-feira, 16, imagens da invasão de centenas de imigrantes que conseguiram furar uma das barreiras policiais montadas na divisa de Assis Brasil, no Acre, com o Peru.

Nas imagens captadas pelo videomaker, é possível constatar que houve tumulto, conflito e agressão física na quebra da barreira que estava montada da ponte de Assis Brasil com Peru.

Em outras imagens, é possível ver que muitos daqueles que ali estavam, usavam lonas pretas para forrar o chão para dormir, outros tinham barracas ou sacos de dormir.

Os imigrantes que conseguiram ingressar em Iñapari, assim que chegaram foram recebidos por uma segunda barreira policial. No entanto, muitos foram presos, após conflitos com a polícia peruana.

Um haitiano, não identificado, que foi preso implorava aos policiais peruanos para que eles os soltassem. Ele argumentava: “Meu filho, só tem eu. Por favor, meu filho está sozinho. Sou só eu”, aos gritos, enquanto era levado num veículo da polícia peruana.

O trato das autoridades peruanas, revoltou até a própria população, muitos populares que ali estavam pediam um tratamento mais humanitário com os imigrantes.