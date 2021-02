Por que investir no Acre?

O promotor de justiça de Xapuri, Juleandro Martins, se reuniu nesta quinta-feira, 18, com representantes dos órgãos públicos que compõem o âmbito da Defesa Civil no município, quando cobrou a elaboração de um plano de contingência para a possibilidade de uma enchente que cause o transbordamento do Rio Acre, como vem ocorrendo em várias cidades acreanas.

Participaram do encontro, realizado na Promotoria de Justiça de Xapuri, o coordenador interino da Defesa Civil Municipal, João Ribeiro, o delegado da Polícia Civil, Gustavo Neves, um representante da Polícia Militar, o sargento Otávio Oliveira, e a comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente Sopchaki, que representa a Defesa Civil estadual no município.

O representante do Ministério Público argumentou que a elaboração do documento possui importância fundamental para o planejamento das ações a serem adotadas em situações emergenciais, sendo asseguradas todas as medidas preventivas relacionadas à situação da pandemia do novo coronavírus, que tem em Xapuri o segundo maior ponto de incidência no Acre.

“Entre as medidas sugeridas pelo MP estão a identificação e o mapeamento de áreas de risco, a adoção de intervenções preventivas e a evacuação da população das áreas de risco ou edificações vulneráveis e, ainda, que seja assegurado o cumprimento dos protocolos sanitários relacionados à prevenção da Covid-19”, disse o promotor.

O representante da Defesa Civil, João Ribeiro de Freitas, informou que o plano de contingência já existe, mas explicou que o documento está sendo adequado para as circunstâncias da pandemia que o município enfrenta. Segundo ele, o prazo para a conclusão da atualização do plano é o próximo dia 24, quando uma cópia será encaminhada ao Ministério Público.

“É uma situação nova, por isso precisamos da adequação do plano que já temos para as circunstâncias que vivemos no momento. Um exemplo disso é o ginásio de esportes da cidade, que em anos anteriores nós abrigávamos até 20 famílias, mas que agora sabemos que com os protocolos sanitários isso não será mais possível e vamos precisar reformular”, disse.

Informada do alto índice de chuvas nas cabeceiras do Rio Acre, a prefeitura de Xapuri já havia, na última sexta-feira, 12, reunido autoridades locais ligadas à Defesa Civil estadual e municipal, como os secretários de Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente, além da Vigilância Sanitária e representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A reunião teve o objetivo de discutir sobre a atualização do plano de contingência para a possibilidade de transbordamento do rio, promovendo as adequações para a situação da pandemia do novo coronavírus. Uma das principais preocupações é a garantia de espaços que possam receber desabrigados com a garantia do distanciamento social.

Depois de ultrapassar os 11 metros, no último domingo, 14, o Rio Acre vinha tendo redução diária do seu nível em Xapuri até esta quinta-feira, 18, quando voltou a ter elevação de 48 centímetros. No Boletim de Alerta Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o nível do rio no município era de 9,56 metros.