Centro, direita, esquerda e caldeirão político do diabo em Brasília!

O deputado federal Arthur Lira (PP/AL) foi eleito com o compromisso de fazer uma reforma política que favoreça à reeleição dos atuais parlamentares. Casou a fome com a vontade de comer do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) candidato à reeleição.

O projeto, de uma esperteza, juntou direita, centro, esquerda, terra planistas, negacionistas da Covid-19, religiosos e ateus. Poderia se chamar de “O caldeirão político que o capeta gosta”, ou seja, quem tem mandato em Brasília e deseja desesperadamente continuar ano que vem. Deixa a briga para 2022, afinal de contas a maioria dos políticos tem algo que os une: permanecer no poder!

Centrão e Bolsonaro estão seguindo a mesma trilha do PT, do Evo Morales (Bolívia), Nicolás Maduro (Venezuela), Putin, (Rússia) e dos golpistas de Mianmar: perpetuar-se no poder. Bananas do mesmo cacho; farinha do mesmo saco. A cada eleição, regras diferentes para favorecer quem tem o campo e a bola. Viva a democracia!

“Nem tudo que plantamos florescerá; existem terras que não se permitem florir; a solução é plantar em outro lugar”. (Extraído do Tik Tok)

Novo líder

Desde o ano passado que venho afirmando na COLUNA que o deputado Pedro Longo (PV) poderia ser o novo líder do governo na Assembleia Legislativo. Falei com o deputado Marcos Cavalcante, também cotado para a espinhosa função, foi taxativo: “Segui o conselho de um ex-deputado, pulei a fogueira”.

Chapa fechada

Encontro com articulistas do alto escalão do governo que me confirma a construção de uma chapa com dez ex-deputados estaduais de recentes legislaturas. “Vamos eleger dois ou três”, argumenta. Pode ser que sim, pode ser que não.

Petecão quer Leila na chapa

O senador Sérgio Petecão (PSD) comentou durante encontro com aliados políticos do Vale do Acre que ainda quer a ex-prefeita e ex-deputada Leila no seu partido em 2022. Leila está que nem curió de muda: não dá um pio sobre eleições: Está corretíssima. Há tempo para todo propósito de Deus, disse Salomão.

Tome a vacina, governador!

Vou sugerir mais uma vez: governador Gladson Cameli tome a vacina, homem! O senhor está na linha de frente do combate à pandemia. Tenho clareza de que a população concorda.

Grandes planos

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), tem grandes planos de desenvolvimento econômico para a região. Vários empresários de fora já estão se estabelecendo na cidade, apesar da pandemia. O futuro não espera.

. A revolta dos rios!

. Não se tem notícia, nem registro histórico de que os índios que habitavam a Amazônia antes dos brancos chegarem sofriam com algum tipo de prejuízo com as cheias dos rios.

. Ao contrário, se beneficiam dela. As aldeias eram construídas em lugares altos, seguros.

. Sendo meio nômades, como eram, durante a estiagem acampavam nas praias para comer, e comer bem.

. O índio sempre soube o seu lugar na natureza, a convivência pacífica com o universo como parte dele.

. Nós chegamos e tomamos o espaço físico dos rios; de voz por outra ele dá uma boa lição: e tome dinheiro que poderia ser usado na saúde, educação e segurança e qualidade de vida.

. Para resolver o problema, o governo do Flaviano Melo e os 20 anos do PT construíram mais de cem mil casas no Acre; de nada adiantou.

. O Taquari encolheu, mas voltou a ser populoso.

. Tem que fazer como paraenses e manauaras:

. Mora em palafitas ou dentro de barcos.

. Bom dia!