Rio Iaco transborda e atinge bairros de Sena; cheia de igarapé pode interditar BR-364

O prefeito Zequinha Lima e o vice-prefeito Henrique Afonso visitaram na tarde desse domingo,14, as famílias atingidas pela cheia do Rio Liberdade, na BR-364, em Cruzeiro do Sul. No local, a Defesa Civil Municipal e as demais equipes da prefeitura realizam a remoção dos moradores que tiveram suas residências atingidas pelas águas e prestam a assistência necessária.

O morador Raimundo da Costa contou que a enchente se apresentou de forma repentina, não sendo possível tirar a tempo todos os bens de dentro de casa. A principal perca foi na produção de farinha.

“Foi muito difícil porque começou encher à noite, e não dormimos nenhum minuto. Tivemos um prejuízo muito grande porque perdemos toda nossa produção de farinha. Agora é começar do zero. Agradeço muito a visita do nosso prefeito, porque nunca nenhum outro veio tão rápido ver de perto nossa situação”, contou.

A subprefeita da localidade, Maria Renilda, a Branca, destacou o apoio recebido da gestão municipal neste momento de emergência. “O mais importante é ter o apoio da prefeitura neste momento tão difícil que a comunidade está passando. Muitos já saíram das casas, outros vamos precisar tirar. Só agradecemos a presença do prefeito aqui”, agradeceu.

O vice Henrique Afonso destacou que é necessário dar a resposta correta e necessária para todas as famílias atingidas pelos rios de Cruzeiro do Sul. “Estou acompanhando com muita preocupação, temos que superar e dar a resposta no momento correto. A previsão é de uma grande cheia, e desde janeiro estamos com o plano de contingência preparado, com a defesa civil trabalhando e o Zequinha e eu estamos andando nos lugares mais críticos, levando nossa solidariedade, nossa presença e a resposta que nossa população precisa nesse momento”, enfatizou o vice.

Para o prefeito Zequinha Lima, o poder público precisa está atento e próximo das famílias que mais precisam, por isso a Defesa Civil e todas as equipes da prefeitura estão preparadas, e seguindo um plano de contingência, montado desde o início do ano. O Prefeito enfatizou que neste momento, que a cidade passa também pelo enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, as ações requerem muito cuidado e a forma certa de serem empregadas.

“Esses são nossos desafios, acompanhar de perto os problemas das comunidades e estar perto das pessoas. Estamos enfrentando uma cheia grande no Rio Liberdade. A Branca, a subprefeita é nossa referência e tem nos informado de tudo, e o poder público está aqui sendo solidário. Estamos vigilantes com toda equipe para dar o apoio necessário e fazer as retiradas de famílias que precisarem”, destacou o prefeito.