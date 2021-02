A dor e o sofrimento dos que perderam familiares para a Covid-19

O Acre confirmou a primeira morte decorrente de complicações da Covid-19 no dia 6 de abril de 2020. De lá para cá, só aumentou a sensação de medo e angústia ocasionada pelas incertezas sobre o novo coronavírus e o sofrimento do tratamento de cura para a doença.

No Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco, o videomaker do ac24horas, Whidy Melo, acompanhou a organização das visitas de familiares, a dor pela perda de um ente querido e as dificuldades enfrentadas pela saúde pública na tentativa de atender toda a demanda.

A falta de informações, a distância da família para com os parentes internados também agrava o tratamento da Covid-19. O Into reúne momentos distintos, de alegria pela cura, dor pelo tratamento e o sofrimento pela perda.

Assista ao vídeo: