Mailza visita bairros e famílias atingidas pela enchente

Os moradores de Xapuri que utilizam diariamente a balsa que faz a travessia do Rio Acre entre a parte central da cidade e o bairro Sibéria tiveram mais uma surpresa desagradável na manhã desta segunda-feira (8). A embarcação se desprendeu com a força da enchente e desceu o rio durante a madrugada.

O autônomo Carlito da Luz, que é um dos usuários mais rotineiros do serviço oferecido pelo governo do estado por meio do Deracre, gravou um vídeo mostrando a situação encontrada pela manhã e fez um apelo às autoridades reforçando a importância da construção de uma ponte sobre o Rio Acre no município.

“Hoje, a balsa que faz a travessia resolveu descer as águas, então a população de Xapuri e o povo do bairro da Sibéria estão apartados, sem travessia. Quem precisar fazer a travessia de carro está impedido. Estamos aqui mostrando a realidade desse povo sofrido e a necessidade da construção de uma ponte”, ele diz na gravação.

De acordo com as informações que foram apuradas, logo que o desaparecimento da embarcação foi percebido, no início da manhã, um grupo de pessoas desceu o rio para recuperá-la, mas não havia retornado até o fechamento desta nota. A única alternativa de travessia são as catraias, que têm porto logo acima.

Esta, entretanto, não é a primeira vez que esse tipo de incidente ocorre na travessia do Rio Acre em Xapuri. Em outras oportunidades, o cabo por meio do qual a embarcação fica atracada já se rompeu fazendo com que ela desça o rio durante o período em que o serviço não funciona.

A dificuldade imposta pela travessia é, há muitos anos, motivo de reivindicações da população de Xapuri pela construção de uma ponte na cidade. O anseio pela obra é tão grande que vários movimentos populares já foram realizados e audiências públicas convocadas para discutir o tema.

Neste domingo, durante o anúncio de investimentos em infraestrutura na regional do Alto Acre da ordem de R$ 140 milhões, o governador Gladson Cameli alimentou a esperança dos xapurienses dizendo, por meio do Deracre, que a obra será iniciada ainda este ano.

De acordo com a apresentação dos projetos de infraestrutura feita pelo diretor-geral do Deracre, Petrônio Antunes, informou que a ponte está entre os investimentos anunciados e tem um cronograma de três anos para ser executada, com um custo de R$ 35 milhões.

“O governador garantiu o início dela para este ano. O projeto já está pronto e nós estamos em fase de licenciamento para poder fazer a licitação ainda este ano”, explicou.

Na ocasião, também foi anunciado o investimento de R$ 25 milhões para as obras de asfaltamento da Estrada da Variante (AC-308), outro grave problema do município e também motivo de reivindicação histórica por sua recuperação.

Veja o vídeo: