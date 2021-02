Com Rio Acre em 13 metros, transbordamento é iminente, alerta Major Falcão da Defesa Civil

De acordo com levantamento feito pelo ac24horas, nos sete primeiros dias de fevereiro, o Acre contabilizou durante o período a morte de 21 acreanos em decorrência da Covid-19, uma média diária de três mortes por dia. Segundo o boletim, 2.079 casos foram confirmados durante o mesmo período, dando em média 297 novos casos de coronavírus por dia.

Apesar dos números altos, a média de mortes em comparação aos sete primeiros dias de janeiro, é bem menor. Nos sete primeiros dias de 2021, o Acre contabilizou durante o período a morte de 26 acreanos em decorrência da Covid-19, uma média diária de quase 4 mortes por dia [3,7].

No entanto, os sete primeiros dias de fevereiro tiveram quase o triplo de casos confirmados da Covid-19 em comparação com o mesmo período de janeiro. Segundo dados, em janeiro foram notificados 858 casos confirmados da covid-19, dando em média 122 novos casos de coronavírus por dia, já em fevereiro, foram 2.079 casos positivos, uma média de 297 casos por dia.

Em 38 dias, o Estado do Acre contabilizou a morte de 93 acreanos em decorrência da Covid-19 e viu o sistema de saúde entrar em colapso neste domingo, 07, com o anúncio de 100% das Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Campanha do Juruá e a ocupação chegar em 90% das UTI disponíveis em Rio Branco (AC). De 60 leitos disponíveis em Rio Branco, 54 estão ocupados, segundo dados do Boletim da Sesacre deste domingo (07).

Para aumentar a capacidade do sistema de saúde do Acre, o governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou a abertura de cinco novos leitos de UTI no Hospital do Juruá neste domingo (07).