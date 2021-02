Polícia Civil prende dupla com cocaína e escopeta no município de Xapuri

Em mais uma ação os Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão, tirou de circulação no final da tarde desta sexta-feira, 5, dois criminosos que estavam cometendo crimes na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O foragido Rafael Souza da Silva, de 19 anos, suspeito de executar a tiros o jovem Witallo Leonardo da Silva, de 22 anos, morto na noite da última quarta-feira (3), na frente de uma distribuidora na Avenida Sobral, no bairro Sobral, e um adolescente de 17 anos, acusado de roubar uma motocicleta. As prisões aconteceram na Travessa Tiradentes, no bairro João Paulo II.

Relacionado

A guarnição policial recebeu a informação de um roubo de uma motocicleta na rua 26 de Julho, no bairro Bom Sucesso. A vítima estava transitando na sua moto quando foi abordada por dois assaltantes, que em posse de uma arma de fogo, roubaram a bolsa, celular e a moto de um homem, em seguida, fugiram do local.

Durante patrulhamento na região os policiais encontraram a motocicleta roubada abandonada na rua Iolanda Lima no bairro Plácido de Castro. A guarnição recebeu uma informação que os suspeitos estaria em uma residência localizada na Travessa Tiradentes.

Os policiais se deslocaram até ao local indicado, fizeram um cerco, e conseguiram prender a dupla. Segundo a polícia, a vítima do roubo reconheceu o adolescente de 17 anos como sendo um dos autores do crime. Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.