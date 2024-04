Câmera revela motivo de choro de Gisele Bündchen durante abordagem

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia da Flórida, nos Estados Unidos, divulgou as imagens da câmera corporal do policial que abordou a supermodelo brasileira Gisele Bundchen, na quarta-feira, 24. Na gravação, ela afirma estar sendo perseguida pelos paparazzis e diz se sentir desprotegida.

Mais cedo, nesta semana, o portal TMZ divulgou imagens onde a modelo aparecia chorando enquanto falava com o agente, mas não se sabia o motivo. Os internautas acreditavam que as lágrimas tinham sido provocadas por uma multa de trânsito. Porém, com a revelação das novas imagens, desta vez do ângulo do policial, é possível ouvir o diálogo e entender que o motivo é muito mais profundo.

Inicialmente, o policial lhe dá apenas um aviso, pois ela estava dirigindo de forma irregular e ela responde que estava tentando “fugir daquele cara”, no caso, um paparazzi. “Ele está me perseguindo… Tem mais. Olhe para aquele cara”, diz olhando para a rua.

Em seguida, ele diz entender quem ela é, mas que não pode fazer “nada sobre a situação”. Ao ouvir a resposta, Gisele começa a chorar e desabafa: “Estou tão cansada. Para onde quer que eu vá, tenho esses malditos caras [paparazzi] atrás de mim. Nada me protege. Não posso fazer nada. Só quero viver minha vida”.

O policial responde que não pode impedi-los, pois eles estão fazendo os trabalhos deles, que é tirar fotos. Ela responde que aquilo não deveria ser permitido. Ele questiona ainda se há outra coisa em que ele possa ajudar e ela nega e agradece.

Nas redes sociais, a modelo não comentou sobre o assunto. Os internautas lamentaram a situação e chamaram a exposição feita pelo portal de “crueldade”.

“Por que expor uma mulher que nunca fez mal a ninguém, uma mulher que acabou de perder sua mãe? Cruel isso!”, escreveu um perfil.

“Vocês não aprenderam nada com a Princesa Diana?”, apontou outro.

“Eu estou desapontado com toda essa conversa no geral. Eu sei que ela é famosa, mas a segurança dela é importante como a de todo mundo. […] Embora seja trabalho do paparazzi, eles não deveriam negligenciar a segurança dela assim. O oficial a deixou ir com um aviso, mas não foi muito compreensivo”, comentou outro internauta.