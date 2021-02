Na Câmara, Bocalom diz que não é “o salvador da pátria”

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) fez a leitura da mensagem governamental nesta terça-feira, 2, na abertura dos trabalhos da Câmara de Rio Branco da 1ª Sessão Solene da 15ª Legislatura.

Seguindo as orientações do Comitê de Acompanhamento da Covid-19, a sessão foi realizada de forma virtual, através da plataforma Zoom e transmitida pelos canais oficiais da Câmara, pelo YouTube e Facebook. A sessão teve a participação da Procuradora Geral do Ministério Público do Acre, Katia Rejane, da vice-presidente da OAB/AC, Marina Belandi e da porta-voz do Governo do Acre, Mirla Miranda.

Em leitura, Bocalom pregou a independência dos Poderes e destacou que quer as instituições como parceiras na gestão.

“Ressaltamos a independência dos poderes para o exercício da livre democracia para que juntos alcancemos os objetivos para os quais fomos eleitos. Buscamos uma gestão que priorize o nosso povo. Parte das propostas do nosso o Plano de Governo, serão cumpridas neste primeiro ano. Para isso, precisamos contar, sem dúvidas, com o apoio solidário desta Casa Legislativa, com o discernimento e a maturidade política dos vereadores que, hoje, iniciam a legislatura que, certamente, marcará uma nova história de Rio Branco. Nossa equipe estará sempre disponível para esclarecimentos, informações, consultas, para o trabalho de Vossas Excelências. Reitero que a transparência na nossa gestão pública municipal é uma garantia de que não há espaço para a corrupção e tampouco para a ineficiência”, afirmou.

Em seu discurso, Bocalom reforçou que é necessário união para vencer a pandemia da covid-19 e destacou que a Prefeitura de Rio Branco vem desenvolvendo um trabalho para mitigar os efeitos de uma possível enchente.

Em outro trecho, Bocalom comemorou o sucesso do 1º lote da vacinação da Coronavac, mas ressaltou que ainda não há imunizante para todos os profissionais de saúde. “Com a chegada do imunizante chegou a esperança, mas contudo, não temos vacina para todos. Seguimos o Plano Nacional de Imunização definido pelo Ministério da Saúde. Foram vacinados na 1º etapa 3.6 mil. Na próxima etapa, serão vacinados mais 3.6 mil profissionais de saúde e outros 600 idosos acima de 80 anos que estão acamados”, destacou.

Bocalom citou que trabalhará para colocar os ramais de Rio Branco para funcionar de inverno a verão e destacou que não desistirá de ter o sistema de água e esgoto nas mãos do município.

“No ano que passou, durante o período eleitoral e também na fase pré-eleitoral, percorremos as Zonas Urbanas e Rural, quando podemos constatar a triste realidade por que passam pessoas que vivem enfrentando graves dificuldades no seu dia a dia. Essa realidade nos chocou, nos emocionou muitas vezes. A força dessa gente e a esperança que vimos no olhar de cada um, nos deu força para chegar até aqui. Não somos “salvadores da pátria”, temos certeza disso, porém, sabemos do peso que recai sobre nós para devolvermos o melhor que pudermos, retribuindo o carinho e a confiança que recebemos. Ninguém pode administrar sem conhecer a realidade do território e do seu povo e, isso só será possível com a prática de um diálogo constante, buscando sempre o melhor entendimento e com os olhos voltados para o coletivo, nunca para o individual, com ações sempre visando o bem público. Por isso, vamos trabalhar com todo cuidado e responsabilidade, executando o orçamento com transparência e honestidade, centrando nossas prioridades na saúde, na educação, na geração de emprego e renda e nos programas sociais que busquem sempre a valorização do ser humano e sua vida”, encerrou.