Desconto em salários da Educação causa impasse na prefeitura de Epitaciolândia

O lançamento da primeira torre do Parkia Boulevard Residencial Club, ocorrido em dezembro de 2020, foi um verdadeiro sucesso de vendas. Todos os apartamentos foram vendidos em menos de 30 dias. Por isso, a Elite Engenharia lançará oficialmente na próxima quinta-feira, 4, a segunda torre do empreendimento em Rio Branco que traz um novo conceito em moradia.

Mesmo com 10 anos de tradição e credibilidade, a Elite Engenharia se surpreendeu com o sucesso de vendas iniciais do imóvel. O lançamento da segunda torre também alia inovação e ousadia em sua nova construção. O projeto será erguido numa das áreas mais promissoras da capital acreana, próximo ao Via Verde Shopping e o Ecoville.

Relacionado

SAIBA MAIS

Elite Engenharia lança o Parkia Boulevard Residencial Club, requinte e inovação em condomínios

O diretor-presidente da Elite Engenharia, Marco Aurélio, explica que o condomínio valoriza os encontros familiares e entre amigos, onde as confraternizações possam se tornar momentos únicos, fato que ficou ainda mais evidenciado nesse momento de pandemia. “Os clientes já estão fazendo cadastro de reserva para os apartamentos disponíveis e estes terão prioridade para escolher as unidades”, assegura.

Para surpresa da Elite Engenharia, as primeiras vendas da primeira torre foram lançadas com uma significativa evolução. “As pessoas realmente fizeram cadastro para serem contempladas, confirmaram a aquisição com documentações e os pagamentos devidos. Além dessas pessoas que já tinham cadastro de reservas outras vieram buscar e em 30 dias, praticamente, tivemos 100% de vendas”, salienta Aurélio.

Para a empresa, o sucesso demonstra e evidencia o momento que está sendo propício para comercialização do empreendimento. “A Caixa Econômica Federal está vindo com taxas diferenciadas e várias modalidades de pagamento e financiamentos”, diz o diretor.

Essa novidade que o banco traz ao mercado proporciona que os clientes sejam melhor atendidos. “A condição de pagamento, com a Caixa financiando até 90% e o custo benefício das unidades, pela localização e qualidade do empreendimento, agregou muito valor”, assegura Aurélio.

A distribuição da área de lazer do imóvel, num momento de pandemia em que muitas pessoas ficam presas em suas casas, dá infinitas opções de esporte e descanso. “O que trouxe essa sinergia pelo volume de vendas também é a credibilidade que a empresa conseguiu trazer ao longo desses 10 anos. A gente vem na pegada de entregar empreendimento de qualidade dentro do prazo, com técnicas inovadoras, trazendo sustentabilidade para o condomínio, o que é algo diferenciado”, explica o diretor.

Oportunidades de configurações

Os apartamentos do Parkia Boulevard Residencial Club são diferenciados, permitindo que o comprador faça suas próprias configurações, caso o cliente queira modular melhor seu imóvel.” Tem sacada com churrasqueira e a gente distribuiu itens diferenciados que agregam muito valor. Esse conjunto de fatores acreditamos que trouxe sucesso ao empreendimento”, diz Aurélio.

A Elite Engenharia agradece aos clientes que compraram imóveis na primeira torre. “Esta é uma oportunidade de fazer um bom negócio. A gente convida os clientes para conhecer a nossa maquete, saber como funciona as vendas e o mapeamento. Acreditamos que será um sucesso, assim como foi na primeira torre”, conclui Marco Aurélio.

Sobre o empreendimento

O Parkia Boulevard é composto por duas torres, cada uma com 120 apartamentos, sendo que o primeiro pavimento já conta com uma unidade e um pé direito contendo aproximadamente 4 metros de altura. “O cliente terá total conforto. Haverá ao todo 15 andares. No térreo, embaixo de cada torre, há dois salões de festas que podem ser usados de maneira integrada ou separada, em eventos individuais, o que é um diferencial”, explica o representante da Elite.

Unificados, os salões de festa poderão receber até 90 pessoas, e separadamente, cada salão comportará de 40 a 45 pessoas. Marco Aurélio ressalta que embaixo de cada torre também haverá o espaço gourmet, para que os moradores possam receber seus convidados de forma mais intimista. Além de brinquedoteca, salão de jogos e academia exclusiva.

Minigolfe, lago, mirante e quadra poliesportiva

O empreendimento conta com um hall bastante diferenciado e sofisticado, com dois elevadores: um social e outro de serviço. A intenção é comportar o volume de pessoas que vão estar ali precisando do mecanismo. O espaço de lazer é o grande diferencial ao contar com pista de minigolfe e um mirante, que deve ser o local mais visitado pelos moradores apreciadores do pôr do sol.

O condomínio conta com pista de caminhada, de corrida, minigolfe, academia ao ar livre, quadra poliesportiva (basquete, tênis, futebol de salão) e três quiosques compostos por duas churrasqueiras. Em cada quiosque, pode haver até duas famílias fazendo churrasco individualmente. Acima dos quiosques terão placas fotovoltaicas, com energia renovável. “Essas placas solares fotovoltaicas vão atender parte da energia comum do condomínio, o que vai minimizar ainda mais o custo do condomínio para quem quer comprar ou investir”, diz a construtora.

A área da piscina será composta com espaço adulto, infantil e a prainha, totalizando uma área de aproximadamente 220 metros quadrados. “A cereja do bolo, além da quadra de vôlei de areia, é o mirante. Vamos fazer um lago, uma vez que no fundo já passa um igarapé. O pôr do sol deverá ser um momento de muita contemplação para as pessoas curtirem. Terá também uma praça no lago. Será um ambiente muito legal para quem quer fazer uma leitura ou apenas contemplar o final da tarde”, assegura Aurélio.

Em frente ao condomínio será construído o espaço gastronômico, que terá filiais de restaurantes locais que irão oferecer ainda mais conforto aos moradores.

Para conhecer o empreendimento, o cliente tem duas opções: ir diretamente à Elite Engenharia após agendamento, ou agendar com a Imobiliária Fortaleza, que atua como parceira neste projeto. O Parkia Boulevard Residencial Club pode ser financiando por meio da Caixa Econômica Federal em até 90% do valor do imóvel e os outros 10% pela construtora.