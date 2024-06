Cuiabá goleia o Criciúma e conquista primeira vitória no Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Cuiabá conquistou neste domingo (9) sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao golear por 5 a 2 o Criciúma, em partida atrasada da 6ª rodada, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

Com o triunfo, a equipe do Mato Grosso, que também marcou seus primeiros gols na competição, foi a 4 pontos e deixou a lanterna do Brasileirão. Agora, o Vitória ocupa a última posição, com apenas 2 pontos somados.

O Criciúma, com 5, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. O time catarinense tem a mesma pontuação do Corinthians, 17º colocado, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

O Cuiabá do técnico português Petit mostrou efetividade no primeiro tempo e, com 35 minutos de jogo, já vencia por 3 a 0, gols de Isidro Pitta e Clayson (duas vezes). A diferença foi ampliada logo no início da etapa final, com Max Alves, no primeiro minuto.

Os donos da casa até esboçaram uma reação com os gols de Matheusinho e Tobias Figueiredo, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Já nos acréscimos da etapa final, Ramon marcou o quinto dos visitantes e fechou a goleada.

O Criciúma volta a campo na quinta-feira (13), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Também na quinta, o Cuiabá visita o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão.