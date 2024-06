Aluno autista do Acre faz apelo a Lula para adaptação de provas do Enem

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Silva Pereira, estudante autista de 17 anos e que está no 3º ano do Ensino Médio em Rio Branco (AC), publicou um vídeo nas redes sociais apelando ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sejam adaptadas para alunos com necessidades especiais, assim como ocorre nas avaliações regulares da escola.

Pereira argumenta que as avaliações do Enem para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) devem ser adaptadas, com textos e perguntas objetivas, evitando o uso de metáforas. Ele destaca a importância da avaliação processual, na qual os professores acompanham e registram a evolução dos alunos, especialmente crucial para crianças autistas.

O estudante do Instituto Imaculada Conceição ressalta que a adaptação não só melhora o aprendizado, mas também está prevista em lei. “No Enem, a prova é igual para todos, com textos longos que dificultam a concentração. Mesmo com mais tempo, fico cansado e sobrecarregado”, declarou Pereira.

O jovem acreano solicitou o apoio dos parlamentares e do presidente Lula para a criação de uma legislação que contemple a adaptação das provas do ENEM. “Gostaria de pedir ao senhor [Lula] que se reúna com os parlamentares para estabelecer essa lei, que poderia ser chamada de Lei Davi Pereira”, sugeriu.

