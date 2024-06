Vasco x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão da Globo e do Premiere. O ge acompanha em Tempo Real, com vídeos dos principais lances.

O jogo vai marcar a estreia do técnico Álvaro Pacheco à frente do Vasco. O treinador teve nove dias para preparar o time para o clássico e deve fazer poucas mudanças. Ele não montou time nos últimos treinos e fez mistério sobre qual escalação e estratégia vai usar contra o rival.

Anúncios

O Flamengo chega animado pela classificação às oitavas de final da Libertadores com vitória contundente por 3 a 0 sobre o Millonarios, na última terça-feira. A “novidade não tão nova” é o retorno de Fabrício Bruno, que recusou proposta salarial do West Ham e preferiu ficar no Rubro-Negro, com quem tem contrato válido até o fim de 2028.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Vasco – Técnico: Álvaro Pacheco

Álvaro Pacheco esconde a escalação do Vasco até o último minuto possível. O treinador testou várias possibilidades nos últimos dias e não montou time no último treino antes do clássico. Ele só vai revelar a escalação pouco tempo antes de a bola rolar no Maracanã.

Ele não poderá contar com Adson. O atacante sentiu desconforto durante a semana, não teve lesão detectada, mas será preservado pela comissão técnica. Álvaro também optou por não relacionar o atacante David.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma (Paulo Henrique), João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton, Sforza, Galdames, Payet, Rayan (Hugo Moura) e Vegetti.

Desfalques: Jair e Paulinho (em recuperação de lesões no joelho) e Adson (poupado após sentir desconforto).

Pendurados: Lucas Piton, Sforza, Galdames e Mateus Cocão.

Flamengo – Técnico: Tite

Tite promove a volta de Fabrício Bruno ao time titular. Ele formará dupla de zaga com David Luiz. Embora tenha voltado contra o Millonarios, o chileno Erick Pulgar começará no banco de reservas. Em relação ao restante da equipe, não há nenhuma grande novidade.

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro.

Desfalques: Léo Pereira e Ayrton Lucas, recuperando-se de lesões musculares. Ambos têm problema no músculo posterior da coxa esquerda, mas Léo encontra-se na frente do companheiro na busca pelo retorno aos treinamentos com o time.

Pendurados: Fabrício Bruno e Allan.