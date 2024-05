Felipe Araújo será atração do primeiro Festival da Macaxeira em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor sertanejo Felipe Araújo é atração confirmada no show de abertura da primeira edição do Festival da Macaxeira em Rio Branco, que irá ocorrer no próximo dia 26 de junho, na Praça da Revolução, no centro da capital acreana.

Felipe Francisco Nascimento Araújo, que adotou o nome artístico de Felipe Araújo, é cantor, compositor e multi-instrumentista. O sertanejo é irmão do cantor Cristiano Araújo, que morreu num acidente automobilístico em 2015.

O cantor, que iniciou a carreira aos 15 anos, conta com aproximadamente 8,7 milhões de seguidores no Instagram. Em 2017, Felipe gravou o primeiro DVD solo da carreira, contando com a participação de grandes nomes da música sertaneja e ganhando projeção no cenário musical nacional com as canções; “A Mala É Falsa e Chave Cópia”.