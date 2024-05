Corpus Christi terá cinco procissões e missa campal em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em Cruzeiro do Sul, cinco paróquias vão realizar procissões com o Corpo de Cristo- o ostensório com a hóstia consagrada, em direção ao Centro da cidade a partir das 17 horas. Às 19 horas, as cinco procissões se encontram na Praça Orleir Cameli, em frente à Catedral Nossa Senhora da Gloria, onde haverá a missa campal de Corpus Christi. Para os cortejos e a missa, a exemplo do ano passado, são esperadas cerca de 4 mil pessoas.

As Paróquias de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, São Pedro, Bom Pastor e Miritizal farão os cortejos das localidades até o Centro, onde já está montado o tapete feito com serragem e outros materiais que retratam figuras da tradição católica. Por ele, no encontro das procissões, passarão os ostensórios com o Santíssimo Sacramento.

Este é o segundo ano consecutivo que as Paróquias da Diocese de Cruzeiro do Sul fazem as procissões dos bairros para a frente da Catedral Nossa Senhora da Gloria.

“Há a caminhada pra Jesus e nós fazemos a caminhada com Jesus. O Corpus Christi é a manifestação pública da fé na presença de Cristo na Eucaristia”, cita o bispo Dom Flávio Giovanele.

Desde a última segunda-feira, 27, nas paróquias foram realizadas confissões e nesta quinta-feira, das 8h às 11h há o retiro dos ministros da Eucaristia e dos coroinhas no Centro Diocesano de Treinamento, na Avenida 25 de Agosto.