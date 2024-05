Esposa de Marcos Mion, Suzana Gullo recebe ‘conselhos’ na web após suposta traição vir à tona: ‘Dá um basta’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após vir à tona uma suposta traição de Marcos Mion, Suzana Gullo, mulher do apresentador da Globo, recebeu uma série de “conselhos” em seu Instagram. O comandante do “Caldeirão” foi acusado por internautas de ter se envolvido com Débora Nascimento. Mion e Suzana são pais de três filhos (Romeu, de 18 anos, Donatella, de 15, e Stefano, de 14) e casados desde 2005.

As controversas dicas encheram o Instagram da designer quando Suzanna postou uma série de fotos em viagem com o marido por Curação. “Ganhei uma declaração do meu amor, sem querer rasgar seda, foi tão lindo o reconhecimento dele, e tão inesperado para mim, sem aviso prévio, que quero dividir com o mundo (…). Te amo meu amor!”, afirmou depois que o apresentador dono de um corpo malhado afirmou ser dependente dela, sua companhia também em viagem pela Itália no ano passado.

Alguns internautas não perderam a chance de “aconselharem” Suzana. “Viu o que deu antecipar a volta da viagem né. Mion não pode ficar sozinho”, afirmou um. “Morre uma declaração de amor para o nascimento de um pedido de desculpas”, completou uma segunda. “Está cheio de homem gato aí. Se livra dessa dependência emocional desse cara. Você é bonita. Arranca metade de tudo dele e vai embora”, recomendou uma terceira.

“Agora já sabemos que não foi do nada a declaração! Estava achando tão lindo”, se decepcionou mais uma sem citar diretamente o apresentador que teria tido rixa com outro global. E outra foi bem direta nas suas recomendações.

“O ciclo só termina se você der um basta. Que você respire fundo e tenha coragem para romper com aquilo que te deixa presa. Que você tenha coragem para encarar a realidade e um dia viver a verdade que dói, mas que é necessária pra uma vida leve! Você não merece ter assuntos sensíveis e indelicados dentro de casa”, escreveu.