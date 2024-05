‘A Grande Conquista 2’: Com troca de farpas, 2ª Zona de Risco é formada; veja!

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante o ao vivo, o público acompanhou troca de farpas, acerto de contas e muito mais. Tudo começou com a indicação dos donos da Mansão desta semana, Hadad e Kaio.

Como já haviam conversado antes, eles mantiveram a opção de voto e colocaram Brenno na berlinda. Após ouvir a indicação, ele opinou sobre a escolha dos donos e alfinetou Kaio, que ele considerava como aliado. “Em determinado caminho, essa pessoa se volta contra mim. Sinto uma apunhalada nas costas”, disparou.



Em seguida, como já é de costume, os demais participantes do reality tinham que escolher quais dos donos ocuparia a segunda vaga da Zona de Risco. Com 9 votos no total, Kaio foi o azarado na vez. “Pela minha contagem, esperava não estar nessa [Zona de Risco]. Acho que vai ser uma disputa direta então, entre mim e Brenno”, disse.

Na sequência, Vinigram usou o pode que ganhou no Programa do Faro e imunizou Liziane. Depois, a casa seguiu a votação e deixaram Any e Guipa empatados, com 4 votos cada. Hadad precisou escolher um deles para ocupar a terceira vaga da berlinda e a azarada foi a Any. Após a escolha dele, ela não deixou quieto e foi tirar satisfação.

Com isso, Brenno, Kaio e Any disputam nesta quarta-feira, 22/05, a Prova da Virada, a qual quem vencer se livrará da Zona de Risco e colocará outra pessoa em seu lugar. Lembrando que a eliminação acontecerá nesta quinta-feira, 23/05.

Veja quem votou em quem!

Hideo votou em Cel;

Lucas de Albú votou em Any;

Taty Pink votou em Catia;

Geni votou em Hideo;

Rambo votou em Lucas de Albú;

Edlaine votou em Catia;

Fellipe votou em Any;

Fernando votou em Cel;

MC Mary votou em Guipa;

Any votou em Lucas de Albú;

Guipa votou em MC Mari;

Brenno votou em Guipa;

Vinigram votou em Any;

Bruno votou em Guipa;

Catia votou em Guipa;

Cel votou em Lucas de Albú;

Liziane votou em Any.