Mãe de Neymar apaga fotos com neto após polêmica; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, apaga foto com neto primogênito, Davi Lucca, após uma polêmica envolvendo o nome de Bruna Biancardi. Ela e o garoto estão viajando juntos, e por isso, a avó optou por publicar algumas fotos deles juntos.

Logo após as imagens de Davi Lucca em Copenhague, na Dinamarca, virem a público, os seguidores começaram a criticá-la e cobrar fotos de Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi. Por isso, a mãe de Neymar apagou as fotos de sua rede social.

Anúncios

Mesmo com alguns internautas defendendo Nadine, outros decidiram ir mais a fundo depois da postagem ser apagada, e perceberam que ela não segue Bruna Biancardi, apesar de a ex nora segui-la. “Uma viagem em que DEUS está cuidando de tudo. Eu e o meu bebê”, foi a legenda de Gonçalves no post deletado.

Bruna Biancardi é criticada por propaganda

Por essa Bruna Biancardi não esperava. A gata, mãe de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, usou as redes sociais, recentemente, para anunciar publicidade de uma marca de café.

Nas postagens, a modelo surge segurando a xícara e comentando sobre o produto. Porém, um internauta a questionou alegando que a própria nem gosta da bebida.

Foi aí que Bruna resolveu se pronunciar. “Eu gosto sim de café e jamais faria parceria de algo que eu não goste de beber, comer ou usar”, contou.

Bruna disse, porém, que não é fã do café expresso forte: “Esse não é comigo mesmo. Mas eu amo as possibilidades que o café nos dá com as receitinhas”.

“Quando eu vi as infinitas possibilidades, e que não era só aquele café preto forte que minha mãe tomava de manhã, comecei a incluir no meu dia a dia”, defendeu ela.

Fonte: OFuxico