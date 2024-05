Igreja do Acre e Latam enviam 6 toneladas de donativos ao RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A empresa de transporte aéreo Latam em parceria com a Comunidade Batista Vida (CBVIDA), liderada pelo Pastor Marquinhos Maciel, deve enviar ainda nesta quarta-feira, 22, cerca de 4,4 toneladas de donativos ao Rio Grande do Sul. A soma total do material arrecadado pela instituição chega a 6 toneladas.

O estado do Rio Grande do Sul, que passou pela maior enchente da sua história, começa aos poucos a reconstrução das cidades afetadas. Com isso, todo o Brasil se mobilizou a fim de ajudar os desabrigados pelo desastre natural.

No Acre, a igreja Comunidade Batista Vida, através do Instituto Vida, mobilizou os fiéis através das redes sociais e arrecadou 6 toneladas em alimentos, roupas, água, produtos de higiene pessoal e limpeza em apenas duas semanas. A Latam disponibilizou o”Avião Solidário”, para o transporte dos donativos ao Rio Grande do Sul.

“Nós fizemos toda a parte de etiquetação, identificação, documentação e separação dos produtos, para facilitar o envio”, disse Tico Lima, responsável pelo Instituto Vida e líder da rede de ações sociais da igreja.

Mediante a cheia dos rios e o fechamento do aeroporto Internacional Salgado Filho, que segue com as operações no Porto Alegre Airport suspensas por tempo indeterminado, os aeroportos em Bagé, Pelotas e Uruguaiana, administrados pelo grupo CCR Aeroportos, e a Base Aérea de Canoas, administrada pela Força Aérea Brasileira (FAB), são alternativas para a descarga das doações.