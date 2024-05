Deputado José Afonso: “O terceirizado é um agente público”

Quem trabalha em empresa terceirizada é um funcionário público? A resposta é simples: Um trabalhador de uma empresa privada que trabalha ou é estagiário em uma instituição pública pode ser considerado sim um agente público.

Esta é a posição do deputado Fernando Afonso (Solidariedade) ao defender que os funcionários terceirizados recebam seus vencimentos na mesma data dos servidores efetivos do Estado. Para ele, o terceirizado precisa ser visto com respeito e dignidade.

Questionado o porquê de as empresas, em algumas situações, não estarem habilitadas a receber do Estado em decorrência da ausência de certidões, José Afonso respondeu que, “existe um contrato que dá suporte legal aos pagamentos; a falta de uma certidão ou qualquer outra documentação é momentânea, com poucos dias se resolve”.

Na sua opinião, o contrato permite destravar o pagamento até que o problema seja solucionado. “O terceirizado é um agente público e deve ser visto como tal, tem família e é um ser humano com todas as suas necessidades”, reafirmou.

“O trabalho dignifica o homem, mas é o salário que dá a ele dignidade”. (Sebastian Striquer)

. Em Cruzeiro do Sul, o Ministério Público com apoio da Justiça acabou com a farra de políticos que distribuem presentes em ano eleitoral em datas especiais, por exemplo, o Dia das Mães”.

. Um verdadeiro disfarce para a prática de crimes eleitorais!

. Outros gestores estampam a fotografia em um verdadeiro culto à personalidade; isso pode Arnaldo?

. Geladeira, fogão, motocicleta, bicicleta etc.

. Como fica nos demais municípios onde a farra foi a mesma?

. Como diz o avô do Macunaíma:

. “Os tempos são outros, os tempos mudaram”!

. Porém, a ação do MP em Cruzeiro do Sul indica que nem tudo está perdido, que a população carente de justiça e não de migalhas não está órfã.

. Se não for ano eleitoral, e se o político quiser dar até as calças (desde que não seja dinheiro público) pode e deveria…

. Muito embora seja uma prática que tem sua origem no coronelismo e no patrimonialismo que dominou (e domina) a vida pública brasileira.

. Infelizmente, a população empobrecida e carente de saúde, educação, segurança e renda recebe qualquer migalha.

. Alguém dá notícia do capitão Bolsonaro? sumiu do radar!

. O Macunaíma fez o teste do DNA para conhecer ascentralidade descobriu que é 82% europeu (ibérico, norte da Itália, Balcãs e judeu Asquenaze) 6% africano…

. E ele que pensava ser pardo numa mistura de português, índio e negro e gosta de samba!

. Isto, sem falar nos novos parentes que encontrou!

. É cada uma que parece duas!

. Todos da bancada federal que centraram seus mandatos em atividades “nacionais” , esquecendo suas bases nos municípios, foram inquilinos em Manacapuru.

. No ano da reeleição, por exemplo, quando foram cuidar do roçado já era tarde demais!

. Ano de eleição municipal é propício para uma atenção redobrada nas disputas.

. Me dê as flores em vida/ o carinho a mão amiga/ pois quando o tempo passar/ e eu me chamar saudades/ não preciso de vaidades… (grande Nelson Gonçalves).

. “O bisturi de ouro”, essa é boa!

. Bom dia!