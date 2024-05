Copiloto de avião que caiu no Acre já foi preso por tráfico de drogas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ac24horas apurou que o copiloto do avião que caiu no interior do Acre nessa segunda-feira, 20, identificado como Wesley Evangelista Lopes, já foi preso no ano de 2019, na Bahia, acusado de transportar quase meia tonelada de cocaína em um avião bimotor, no interior do Amazonas. Ele teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, ele chefiava um grupo criminoso que, em abril de 2018, no aeroporto municipal de Carauari, no Amazonas, foi interceptado transportando 450 quilos de cocaína em um avião bimotor. Quatro pessoas foram presas na ocasião.

O delegado Ronerio Silva, titular da Delegacia de Tarauacá, está ouvindo nesta quarta-feira, 22, o piloto Pedro Rodrigues Parente Neto e também vai ouvir Wesley.

O delegado acredita que eles poderiam estar transportando drogas no voo que caiu ou estavam em reconhecimento da rota.

“Quando o bombeiro chegou, não tinha mais nada. Possívelmente já tinha tirado a droga”, citou o delegado.

A aeronave saiu do Estado do Espírito Santo para o Estado do Amazonas e, no meio do caminho, parou no Acre.

