Encontro exibe cachorros ilhados no RS e desespera público: ‘Façam alguma coisa’

Na manhã desta quinta (16), o Encontro começou exibindo imagens de três cachorros lutando para sobreviver no Rio Grande do Sul. Os animais nadavam de um telhado para outro em meio às enchentes que assolam o Estado gaúcho. Os registros deixaram internautas tão aflitos quanto no caso do cavalo Caramelo, que viralizou nas redes sociais.

Patrícia Poeta iniciou o programa mostrando os cachorros nadando pelas águas sujas das enchentes e se locomovendo por telhados. “O cachorro tentando sair do meio dessa água, dessa enchente toda. Primeiro, começou num telhado, pulou num pedaço de tábua, tentando se desvencilhar da quantidade de água que tem atingido o Estado gaúcho”, afirmou a apresentadora.

“Já são 15 dias de chuva forte, que encheu os rios do Estado do Rio Grande do Sul. A gente tem acompanhado essa saga que o povo gaúcho tem vivido, são mais de 600 mil pessoas fora de casa nesse momento. Outras milhares estão em casa, mas numa situação muito difícil, porque tem água para todos os lados”, lamentou ela.

“É difícil para as pessoas, para os animais, porque cada vez a gente vê uma cena, uma imagem diferente, que impacta a gente”, acrescentou.

Nas redes sociais, as imagens rapidamente repercutiram entre os internautas. “Um caiu na água e não estava conseguindo subir mais! Ajudem eles!”, suplicou uma usuária do X, o antigo Twitter, identificada como Emy. “Eles precisam ser urgentemente resgatados”, pontuou Diogo Lamarque.

“Esses cachorros estão lutando para sobreviver”, escreveu Daniel Martins. “Pelo amor de Deus, parem de mostrar esses cachorros e façam alguma coisa de útil. Salvem eles!”, suplicou um internauta chamado Bi Villa.

Diante da repercussão, o Encontro voltou ao local onde os cachorros foram encontrados e, por meio do helicóptero da Globo, seguiu os animais. “Eu quero agora mostrar uma imagem. A gente segue acompanhando o resgate dos bichinhos, dos cachorros. [Eduardo] Paganella sobrevoa a área, algum sinal de resgate? Fala que sim, por favor”, pediu Patrícia.

“Tem sim, viu, Patrícia? A gente consegue ver na imagem que tem uma embarcação muito próxima de onde aquele cachorrinho que a gente mostrou no início do programa está”, respondeu o repórter.

Paganella pontuou a dificuldade que os voluntários estavam tendo de chegar ao local onde os cachorros estavam. Os animais se movimentavam rapidamente, e alguns empecilhos, como grades das casas, estavam no caminho das embarcações.

Ainda assim, as equipes continuaram a tentativa de resgate. “A informação que eu recebi agora há pouco foi de que três embarcações vieram para a região onde o Globocop está sobrevoando neste momento para tentar localizar o cãozinho que a gente mostrou no início e os amigos dele”, finalizou.