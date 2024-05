Aprovado parecer de Barbary ao projeto que torna Cruzeiro do Sul Capital da Farinha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com parecer favorável do relator, deputado Zezinho Barbary (PP), a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira 15, projeto de lei de autoria do Senador Alan Rick (União-AC), que confere ao município de Cruzeiro do Sul o título de Capital Nacional da Farinha de Mandioca.

Em seu voto, o parlamentar progressista enfatizou que em 2017, a tradicional farinha de Cruzeiro do Sul foi o primeiro produto do Acre a receber o selo de indicação geográfica. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa agropecuária (Embrapa), que participou da pesquisa, esta foi a primeira farinha do mundo a receber esse selo. Logo após, a farinha de Cruzeiro do Sul virou patrimônio cultural do estado.

Ao fazer a defesa do projeto, Barbary salientou que a produção da farinha é a fonte de renda das famílias, desde a produção à comercialização; gera diversos empregos e contribui em muito com a economia do município.

“No Vale do Juruá, as casas farinha são compartilhadas por diversas famílias no processo de produção artesanal, conhecido como “farinhada”, que vem sendo passados de pais para filhos” – contextualizou Barbary ao colegiado.

Neste contexto, o projeto do colega Alan Rick “busca elevar esse reconhecimento e valorizar o trabalho dos produtores locais ao conceder esse título à Cruzeiro do Sul. O título carrega o potencial de incentivar a comercialização da farinha de mandioca, contribuindo para a divulgação da culinária e das tradições locais” – disse o deputado.

O próximo passo do projeto de lei é a apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.