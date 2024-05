Alunos de medicina protestam e reivindicam Hospital Universitário no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Estudantes universitários da área de saúde, em sua maioria alunos de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac), fizeram um protesto na Praça da Revolução, na tarde desta sexta-feira, 10, em Rio Branco, pedindo a federalização da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre).

“Os espaços atuais não são projetados para receber estudantes, são espaços que são projetados para receber residentes, para receber médicos, são projetados para receber os pacientes, mas não tem espaço lá para o estudante”, disse Clarisse Viudes, representante do Centro Acadêmico de Medicina da Ufac.

O debate sobre o assunto já acontece em Brasília, e no Acre, a expectativa é que em breve os deputados na Assembleia Legislativa coloquem em pauta essa discussão. A manifestação é uma tentativa de sensibilizar os parlamentares, sobre o avanço que a federalização pode resultar na formação médica do estado.

No último dia 08 de abril, uma audiência pública sobre a federalização da Fundhacre foi realizada na Aleac. A reitora da Ufac, Guida Aquino, esteve presente e disse que a proposta visaria melhorar não apenas a economia local, mas também a qualidade da assistência à saúde, além de contar com o aporte de recursos, no valor de R$ 50 milhões do governo federal, para viabilizar a transição e realização do projeto.

“Há mais de 10 anos existe um movimento na luta pelo hospital universitário, e isso custa muito dinheiro. Quando a verba é prometida, não é repassada. A gente sente uma grande falta de interesse por parte dos políticos em trazer saúde para o estado do Acre. Já aconteceu mais de uma vez, o fato da gente perder esses repasses. Recentemente, a gente perdeu no PAC”, finalizou Clarisse.