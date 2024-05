Susana Vieira desabafa ao relembrar leucemia: ‘Medo da morte, porque eu adoro a vida’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Susana Vieira, 81 anos, relembrou o momento em que enfrentou um câncer e desabafou sobre o medo que sentiu de morrer. Ela, que foi diagnosticada com leucemia em 2017, declarou que ama a vida.

“Tenho medo da morte porque adoro a vida. É um clássico. A idade traz uma sensação de estar mais perto do fim. Temo não conseguir fazer tudo que quero, deixar coisas inacabadas, não visitar países… Quero rir muito ainda, fazer uma peça de Shakespeare”, explicou a artista ao jornal carioca Extra, durante o lançamento do seu livro “Susana Vieira: Senhora do Meu Destino”.

Anúncios

Além da leucemia, Susana Vieira sobreviveu à pandemia da Covid-19. Ainda de acordo com a publicação no jornal, a atriz relembrou que ficou em “estado de choque” e que começou a observar sua casa, onde mora há 15 anos, com um outro olhar, como uma cuidadora.

“Vi que precisava não só trabalhar, mas dar mais tempo para mim, para viajar, sair à noite… O susto foi no comecinho, depois pedi logo para o Miguel Falabella escrever uma peça para eu surgir maravilhosa”, disse ela ao relembrar daquele momento.