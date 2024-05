Segunda-feira de sol com temperatura de até 35ºC no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A temperatura não muda e o sol predomina durante toda a semana em todo o estado do Acre. Em Rio Branco a máxima será de 35ºC, podendo chover em algumas regiões.

Essa temperatura vai predominar também em Rondônia, no Amazonas, no noroeste e norte de Mato Grosso, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva).

Confira a previsão do tempo nas demais cidades do Estado do Acre:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 33ºC e 35ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 23 e 25ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.

Fonte: O Tempo Aqui