PGE/AC abre seletivo para estagiários em Comunicação Social/Jornalismo

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) anunciou a abertura do II Processo de Avaliação e Seleção de Estagiários, visando à formação de um cadastro de reserva para estágio de estudantes de nível superior na área de Comunicação Social/Jornalismo. O anúncio foi feito através de um decreto publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 24.

Conforme o edital, o processo seletivo será conduzido de maneira que a inscrição do candidato implicará no reconhecimento e na aceitação das normas estabelecidas. O objetivo do Processo Seletivo é formar um cadastro de reserva para o quadro de estagiários na área de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, além de preencher as vagas que vierem a surgir durante a validade da seleção.

Além disso, 10% das vagas que surgirem serão reservadas para pessoas com deficiência, em conformidade com o art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008.

O Processo Seletivo terá validade de seis meses, contados a partir da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período, a critério da instituição.

O estágio terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. O desligamento do estagiário poderá ocorrer a qualquer momento, seja por solicitação do próprio estagiário ou por decisão da PGE/AC. A carga horária do estágio será de quatro horas diárias e vinte horas semanais.

A oportunidade de estágio é exclusiva para estudantes de Comunicação Social/Jornalismo que estejam regularmente matriculados do 4º ao 10º período, ou equivalente, nas seguintes instituições de ensino conveniadas com a PGE/AC:

• Universidade Federal do Acre (UFAC)

• Centro Universitário Uninorte (UNINORTE)

• Faculdade da Amazônia de Rio Branco (UNAMA)

• Centro Universitário Meta (ESTÁCIO UNIMETA)

• Faculdade Anhanguera de Rio Branco (ANHANGUERA)