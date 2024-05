Governo assina ordem para construção de 226 residências no Defesa Civil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo do Acre assinou nesta quinta-feira (2), ordem de serviço para a construção de blocos e unidades habitacionais que totalizam 226 residências que beneficiarão famílias antes assentadas na Invasão Marielle Franco, no bairro Defesa Civil em Rio Branco.

De acordo com o governo, a ação acontece depois que representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) entraram em contato com o Estado, por meio da Secretaria de Governo (SEGOV), solicitando a interrupção do processo de reintegração de posse do terreno onde funcionava a invasão. Diante disso, a gestão estadual iniciou tratativas para viabilizar a doação do terreno à entidade Esperança de um Novo Milênio, considerando que as ocupações já estavam consolidadas.

Anúncios

O empreendimento tem a área total de 29.474,60m² e terá de construção 32 apartamentos por bloco, em 4 blocos, totalizando 128 unidades, e 98 unidades de habitação unifamiliar, totalizando 226 habitações, e é bancado com recurso Federal do programa Minha Casa Minha Vida, mas tem a colaboração do Estado na elaboração do projeto arquitetônico, na doação do terreno e na disponibilidade de corpo técnico.

O governador Gladson Cameli comemorou que a obra aconteça pela integração entre os governos Federal e Estadual, com o apoio da comunidade. “O Estado, em parceria com o Governo Federal, está cumprindo um acordo que foi combinado com a comunidade. Acredito que essa obra pode ser um exemplo para outros estados da colaboração entre as instituições e cabe a nós diminuir essas diferenças sociais. Isso pra nós é o que importa”, disse o governador.

Luzinete Vieira Vidal, de 47 anos, que será beneficiada com uma das habitações, falou sobre a felicidade de ter o imóvel próprio que vai proporcionar a ela viver a maternidade com os dois filhos, já que um deles morava com o pai por falta de espaço em sua casa. “Eu estava aqui no Marielle, pra mim é um sonho realizado porque nunca tive esse privilégio e agora vou ter. Tenho um filho de 14 anos que não mora comigo porque não tem espaço na casa, por isso só moro com um filho de 11, mas agora vou ter a felicidade de conviver com meus dois filhos juntos”, afirmou Luzinete.