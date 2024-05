Servidores públicos são alvo de operação contra supostas fraudes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Servidores públicos foram alvo de uma operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime organizado (Gaeco), órgão interno do Ministério Público do Pará (MPPA), nesta segunda-feira (29).

A ação apura denúncia de desvios de dinheiro do Instituto do Servidor Público do Estado (Iasep) — responsável pelo plano de saúde de funcionários do estado —, em favorecimento de um hospital em Ananindeua.

Ao todo, 11 endereços em Belém, Ananindeua e Santa Izabel do Pará passam por busca e apreensão, além dos agentes cumprirem ordem e bloqueio e sequestro de bens contra os investigados.

Estas medidas ocorrem juntamente a comunicação de afastamento de funções públicas destes investigados que, conforme o Ministério, embora exonerados do Iasep quando a fraude foi denunciada, permaneceram em funções públicas em outros órgãos.

O esquema, segundo as denúncias feiras ao MPPA, funcionava da seguinte forma: um grupo de servidores do Iasep favorecia o hospital por meio de manipulação, de ausência e até mesmo de falsificação de auditorias das contas médicas apresentadas.

Desta forma, a empresa recebia valores muito além dos serviços efetivamente prestados. Assim, as contas médicas seriam superfaturadas tanto na quantidade do objeto como no preço cobrado.