Ator Gérard Depardieu é detido por acusações de agressão sexual em Paris

O ator francês Gérard Depardieu, de 75 anos, foi preso nesta segunda-feira, 29. De acordo com a agência de notícias AFP, ele foi levado em custódia para prestar depoimento sobre duas acusações de agressão sexual.

A primeira mulher, que denunciou o ator francês em fevereiro de 2024, é uma decoradora que trabalhou nas filmagens de Les Volets Verts, de Jean Becker, e que o acusa de agredí-la sexualmente em 2021.

Ao Mediapart, em março de 2024, a decoradora contou que Gérard Depardieu fazia comentários obscenos a ela. Posteriormente, ele teria agarrado a moça de forma brutal e passado a mão em sua cintura, sua barriga e seus seios.

A segunda denunciante é uma ex-assistente de direção. Ela relata episódios semelhantes ao da primeira vítima. Segundo contou a BFMTV, as supostas agressões teriam ocorrido em 2014, quando rolavam as filmagens do curta-metragem de Jean-Pierre Mocky, Le Magicien et les Siamois.

Em dezembro de 2020, Gérard Depardieu foi acionado judicialmente por outra suposta agressão sexual. Desta vez contra atriz Charlotte Arnould, que alega ter sido estuprada duas vezes pelo ator, em sua casa em Paris, em agosto de 2018.

Ainda em dezembro de 2020, o tribunal arquivou a denúncia da atriz Hélène Darras, que o acusava de agressão sexual durante a filmagem de um longa em 2007. De acordo com a Justiça, mesmo que comprovada a ação, o crime já teria prescrito.

No mesmo mês, uma jornalista e escritora espanhola, Ruth Baza, apresentou queixa na Espanha contra o Gérard Depardieu por estupro. Segundo ela, foi agredida por ele sexualmente, em Paris, em 1995.

O gigante do cinema nega as acusações contra ele. Na indústria francesa, existe um debate entre grupos feministas e defensores do ator. Até o momento, ele não foi condenado por nenhuma acusação.