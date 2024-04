Camila Moura desmente tentativa de reconciliação com Lucas Buda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde que deixou o “BBB 24”, Lucas Buda vem sendo bombardeado de perguntas a respeito de seu casamento com Camila Moura e se há chances de uma reconciliação. De acordo com o professor, os dois estão conversando, mas não chegaram a se encontrar.

O fim do casamento de Lucas Buda e Camila Moura aconteceu após 15 anos de união. O pedido de divórcio aconteceu enquanto o capoeirista ainda estava confiando dentro da casa mais vigiada do Brasil. A troca de olhares e flertes com a participante Pitel foi o que causou o término oficial.

“Não sabemos se vamos voltar, se vamos ficar juntos ainda. Estamos dando um tempo até para entendermos os sentimentos e o que aconteceu neste período, ela os dela e eu os meus. Entender o que queremos para o nosso futuro e quando decidirmos alguma coisa o público vai saber também”, disse Buda, que não descarta reatar com Camila.

Veja a declaração oficial da assessoria de Camila Moura

Mas ao contrário do que Lucas Buda disse, a assessoria de Camila Moura negou qualquer tentativa de reconciliação dela com Lucas Buda. “Camila realmente conversou com o Lucas mas todas as vezes para resolver assuntos de ordem burocrática, em momento algum foi falado sobre uma volta ou assuntos relacionados a sentimentos. Camila não está voltando com ninguém e nem pensando nisso”, garantiu.