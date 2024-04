Idosos do Lar dos Vicentinos recebem novo RG, CPF e certidão de nascimento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre realizou nesta quarta-feira (24), uma ação denominada “Identidade para Dignidade”, com intuito de atender os idosos do Lar dos Vicentinos em Rio Branco.

O Lar Vicentino é uma instituição de longa permanência com atendimento integral e/ou parcial, cujo público alvo são pessoas com idade a partir de 60 anos, independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em seu domicílio. Em Rio Branco cerca de 43 idosos são assistidos com vestuário, refeições, medicamentos, assistência médica, psicológica e social.

A ação realizada pela Polícia Civil, atendeu 33 idosos emitindo uma nova carteira de identidade, CPF e certidão de nascimento. Para a diretora do Lar Vicentino, Valdenice Rebelo, a ação resgata a dignidade do idoso.

“Estou alegre e aliviada por receber aqui em minha casa esse atendimento. Isso mostra que estamos vivos para os que estão lá fora e ainda lembram de nós”, disse Maria Barroso, 81 anos, uma das beneficiadas.