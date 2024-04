FIEAC sedia 6º Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Evento será realizado nesta quinta e sexta-feira, 25 e 26 de abril, com a presença de especialistas do setor e autoridades

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) sedia, nesta quinta e sexta-feira, 25 e 26 de abril, o 6º Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC). O evento, que reunirá especialistas do setor, autoridades políticas e empresariais, debaterá diretrizes para o desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste.

A abertura do FNNIC será às 8h30, no auditório da FIEAC. A programação do primeiro dia contará com painéis que terão os seguintes temas: As entidades e os desafios para setor da construção no presente e futuro; Construção civil e primeira infância: Alicerces para um futuro melhor; Governo Federal e as articulações com as secretarias de habitação dos estados; O Acre e o processo de integração regional com os países vizinhos; Como o Sebrae pode ajudar a construção civil a ser mais produtiva, além de circuito de negócios.

Já na sexta-feira, dia 26, os painéis serão sobre “O Programa Habitacional Federal e seus avanços para o Norte e Nordeste”, “As inovações para evolução dos projetos do MCMV no Norte e Nordeste”, “Habitação Popular – Estudos de Casos além dos Programas Federais”, “Obras Públicas – A Visão dos Tribunais de Contas dos Estados”, e palestra especiais sobre “O desenvolvimento de produto imobiliário com ênfase no controle de custos de obra e alta rentabilidade por meio da inteligência artificial” e “Associações pró-construção: retrocesso do mercado imobiliário”.

Autoridades como o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e o governador do Acre, Gladson Cameli, confirmaram presença. De acordo com o presidente do FNNIC, Marcos Holanda, será o maior evento de habitação, de obra de infraestrutura e da construção civil já realizado no Acre.

“Teremos importantes painéis com discussões intensas e calorosas em favor do Norte e Nordeste, com a participação da FIEAC e diversas instituições e atores importantes para o desenvolvimento do Acre, do Norte e do Nordeste”, detalhou Holanda.

O presidente da FIEAC, José Adriano, entende que o FNNIC será estratégico para auxiliar na retomada da construção civil no Acre. “Esse setor vem sofrendo uma desaceleração há mais de 10 anos e isso reflete diretamente na queda de índices de desenvolvimento e de qualidade de vida da nossa população. A construção civil tem que ser uma prioridade e o Fórum é um passo importante para que esse segmento volte a ter o seu protagonismo”, pontuou Adriano.