Moradores prendem carro de transporte escolar em protesto na zona rural do Juruá

Moradores do Ramal do Darcy, um braço do Ramal 3 da BR-364, em Cruzeiro do Sul, “prenderam” a caminhonete que transporta os alunos da localidade, em protesto pelas condições em que os estudantes estão sendo levados para as unidades de ensino. Colocaram troncos de árvore travando o veículo e querem que alguém da Secretaria Estadual de Educação vá até o local e garanta um reforço no transporte com mais veículos.

A estudante Nercilia Souza Rocha, enviou um video ao Ac24horas mostrando que o carro que deveria levar no máximo 14 estudantes para as Escolas Norberto Assunção e Airton Sena leva mais de 30, em cada viagem, pondo em risco a vida dos alunos.

A jovem conta que ela e os primos têm que sair de casa as 4 horas horas da manhã para andar 2 horas até chegarem ao local onde a caminhonete vai busca los. Em seguida andam cerca de 40 minutos no carro lotado

“O carro tem uma rota determinada e a gente que se adapta a isso. O carro leva até 30 estudantes. Aí vamos uns em cima dos outros. Vai gente em pé, colocamos os menores no colo. Além do desconforto tem o perigo. É uma aventura estudar”, relata.

O titular da Coordenação Regional de Educação de Cruzeiro do Sul, Alderlan Gomes, destacou que está em fase final de licitação, a aquisição de 11 carros para atender 9 rotas. “Em 30 a 60 dias 11 carros para 9 rotas nos Ramais 2, 5, 11, 13, do Tico, Badejo, São Francisco, Lua Clara e outros”, concluiu ele.