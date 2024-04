Matteus é recebido com festa e carreata em Alegrete

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois de 100 dias confinado no “BBB 24”, Matteus Amaral voltou para sua cidade natal, Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul. Ele foi recebido com festa e participou de uma carreata ao desembarcar na manhã deste sábado (20/4). Emocionado, Matteus disse que “não estava acreditando” em toda a recepção que estava recebendo.

A sua chegada, documentada pela equipe da afiliada gaúcha da TV Globo, foi marcada por momentos emocionantes, especialmente o reencontro com sua avó, dona Neuza França, que o abraçou ainda no aeroporto. “É o melhor abraço do mundo”, disse ele, claramente emocionado.

Carreata e shows

Matteus desfilou em carreata pelas ruas de Alegrete, acenando de um carro aberto para o público, que se juntou nas calçadas para vê-lo passar. Em suas redes sociais, ele afirmou que se sentia “uma celebridade” com toda a recepção que estava tendo.

A recepção se estendeu numa grande festa, em torno de um palco montado no Parque Rui Ramos, onde se apresentaram artistas como Léo Pain, vencedor do The Voice Brasil 2018, e Thomas Machado, vencedor do The Voice Kids em 2017. CTGs da cidade também participaram da festa, com apresentações de danças tradicionais gaúchas.

Representatividade

O público gaúcho elogiou a participação de Matteus no BBB 24. Segundo muitos, ele não apenas elevou a cultura do estado a um novo patamar, como também ajudou a “melhorar” a imagem do homem gaúcho, se tornando um exemplo de brasileiro.

Vice-campeão do BBB 24

Matteus ficou em 2º lugar no BBB 24, com 24,25% dos votos na final. Ele recebeu um prêmio de R$ 150 mil e disse que pretende usar o dinheiro para ajudar sua família e realizar projetos sociais em sua comunidade. Além da premiação pela colocação, o ex-brother ainda conquistou um Chevrolet Trailblazer, que vale aproximadamente R$ 360 mil, R$ 25 mil em dinheiro, mais R$ 5 mil em eletrodomésticos, uma viagem internacional com acompanhante, outros eletrodomésticos e uma bolsa de estudos para o curso que quiser.

Após a celebração, ele planeja avaliar oportunidades futuras, mantendo-se aberto a novos desafios e projetos. Mas o público só uma coisa em mente para seu futuro: Isabelle, o nome gritado pelos fãs, que formou par com o gaúcho no reality show.

