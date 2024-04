Luis Miranda tira a roupa no Caldeirão e choca Marcos Mion: ‘Tudo pra divertir’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Astro da comédia Encantado’s, Luis Miranda abriu mão da vergonha e tirou a roupa no Caldeirão deste sábado (20). O artista despertou risos de seus colegas de palco e deixou Marcos Mion em choque –o apresentador tentou até usar suas fichas para cobrir o corpo do amigo, sem sucesso. “É tudo pra divertir vocês”, anunciou o ator, animado.

O momento ocorreu durante o quadro TV Teca, que resgata momentos históricos da televisão. Para o duelo entre Isabelle Drummond e Ricardo Tozzi, no ar com a reprise de Cheias de Charme (2012), foi resgatada uma sequência de Vale Tudo (1988) em que Carlos Alberto Riccelli aparecia usando apenas uma sunga asa-delta, que deixava parte de seu bumbum à mostra.

“A gente vai assistir a uma em que Afonso, personagem do Cassio Gabus Mendes, tenta flagrar Maria de Fátima [Gloria Pires] na cama com César, personagem do Carlos Alberto Riccelli”, anunciou Mion, exibindo as imagens logo depois e fazendo piada com o figurino do marido de Bruna Lombardi.

“A pergunta, Luis Miranda… O que acontece quando César, o Riccelli de sunga, abre a porta?”, questionou o apresentador. “Deixa comigo! Eu seguro a resposta e não deixo cair. Sem vacilar, mas vou me exibir!”, retrucou o baiano. “Ó, já criou um bordão!”, se admirou o marido de Suzana Gullo.

Rapidamente, Miranda saiu do palco da atração. “Ué, mas vai embora? Falou tudo isso e vai embora? Ele tá tirando a roupa? Que é isso? Luis!”, se chocou Mion, enquanto o ator se despia nos bastidores. “Senhores, eu não aceito desaforo!”, informou o artista, de maneira séria.

Enquanto o astro de Encantado’s dava uma voltinha pelo palco para revelar que sua sunga também deixava parte do bumbum à mostra, Mion tentou tapar as intimidades do amigo com sua ficha de apresentação do Caldeirão. “Censurinha, censurinha…”, brincou ele, que continuou: “Eu vou falar uma coisa. A plateia está em choque”.

Ainda com o figurino mínimo, Miranda deu sua resposta. “Vão surgir as duas frases mais célebres que a gente já ouviu na televisão. A primeira é: ‘Não tira conclusão precipitada’. E a segunda eu vou lá na frente pra responder, só pra dar a última volta…”, anunciou ele, que foi em direção à plateia.

“Eu não tô aguentando. Ele tá falando muito sério, só que ele tá quase pelado”, soltou Mion, inconformado. Dani Calabresa, no cenário da atração, gargalhava com a situação.

“E a última e mais maravilhosa frase é a seguinte: ‘Eu não transo violência'”, continuou Miranda, de maneira incisiva. “Bicho, você não existe”, falou o apresentador, ainda boquiaberto. Isabelle Drummond afirmou que chegou a chorar de tanto rir.

Miranda, então, afirmou que é capaz de tudo para entreter o público. “Cara, a gente faz qualquer coisa pra ver isso aqui. É tudo pra divertir vocês”, disse. “Um cara que entrega corpo, que entrega alma, sem pudor, pro entretenimento brasileiro. Esse momento vai ser inesquecível, juro”, completou Mion.

A protagonista de Cheias de Charme apostou que o jurado tinha dado a resposta correta. E, de fato, a continuação da cena mostrou Riccelli soltando as duas frases anunciadas por Miranda.

