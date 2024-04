Davi perde mais de 300 mil seguidores após desabafo de Mani; Anitta deixou de seguir baiano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O texto publicado por Mani Reggo anunciando o término e expondo problemas no relacionamento com Davi Brito segue trazendo consequências para o campeão do BBB 24. Pouco mais de quatro horas após o desabafo, o baiano já perdeu mais de 300 mil seguidores, tendo recebido unfollow da cantora Anitta. Com isso, ele saiu de 10,5 milhões de seguidores para 10,2 milhões.

Mani, por sua vez, segue conquistando mais pessoas em suas redes sociais. Em poucas horas, ela saltou de 3,2 milhões para 5 milhões. Ela, inclusive, removeu o nome do ganhador do reality de sua biografia no Instagram.

Desabafo

Em um longo desabafo, Mani mandou diversas indiretas para o agora ex-namorado. Ela relatou que ficou surpresa ao ver o novo milionário mudando o status do relacionamento deles em entrevistas e que precisou se afastar da web para processar as informações.

“O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, disse em um trecho.



