Botafogo faz 2 gols em 10 minutos e atropela Juventude pelo Brasileirão

2×0. Aos 8 minutos, Tiquinho Soares pegou a bola e não desperdiçou a cobrança. O goleiro Gabriel Vasconcelos escolheu o lado errado e o Botafogo abriu boa vantagem.

Gol anulado. Juventude puxou contra-ataque aos 15 minutos e Jean Carlos finalizou no gol após cruzamento. A jogada foi anulada por impedimento na origem do lançamento.

Nenê travado. Aos 36 minutos, o meio-campista do Juventude teve boa chance dominando a bola na frente de Gatito, mas demorou muito para chutar e foi desarmado por Bastos.

Expulso! Com 37 minutos, Lucas Freitas, que já tinha punição pelo lance do pênalti, recebeu o segundo amarelo por falta forte em Hugo no meio de campo. O zagueiro viu o cartão vermelho e deixou os gramados ainda no primeiro tempo.

3×0. Aos 8 minutos da segunda etapa, jogada coletiva do Botafogo deixou Danilo Barbosa na cara do gol para aumentar a vantagem. O lance começou com Damián Suárez cruzando para Savarino, que passou para Júnior Santos na área. O atacante saiu da marcação com um drible e e deu a assistência para Danilo.

4×0. Com 17 do segundo tempo, Savarino cobra falta com perfeição e faz mais um para o Fogão. A bola ainda toca no travessão antes de morrer no fundo da rede.