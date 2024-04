Jojo Todynho se revolta com caso tio Paulo e manda a real

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Quem conhece a postura de Jojo Todynho sabe que ela não é de guardar o que pensa em hipótese alguma, muito menos dos seus seguidores nas redes sociais. A prova disso é que, nessa quinta-feira, (18), ela resolveu se pronunciar sobre o caso tio Paulo, que ganhou destaque no jornalismo nas útimas horas, após Érika de Souza Vieira Nunes levar o cadáver do próprio tio, Paulo Roberto Braga, a uma agência bancária do Rio de Janeiro para tentar um empréstimo.

Sempre incisiva, Jojo Todynho deixou claro que quando morrer, não deseja que seu corpo seja desrepeitado como aconteceu com o senhor de 68 anos em Bangu, no Rio de Janeiro.

Publicidade

“Quando eu morrer, não quero ninguém zanzando com meu corpo por aí para pegar empréstimo. Está ouvindo, dona Renata [amiga de Jojo]? Já estou avisando para os parentes, para os amigos, para todo mundo. Meu nome está sujo, sujíssimo. Tia Paulinha agradece”, disse a artista que é rival da apresentadora do Fofocalizando, do SBT, Caríucha.

Em um outro momento do desabafo, a campeã de A Fazenda 12 relembrou sobre empréstismos em dinheiro feitos para alguns amigos, que até o momento, não foram devolvidos. Cheia de bom humor, Jojo Todynho declarou que muitos deles se fazem de mortos ou esquecidos.

”Gente, vou falar uma coisa para vocês, é cômico, mas é desesperador. Senhor, para a Terra que eu quero descer. Vou descer de rapel. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Mas tem um monte de gente que está devendo os outros, a gente vai cobrar e fica se fingindo de morto. Não está passando batido, não”.

Vale destacar que as últimas notícias envolvendo o caso tio Paulo, envolve a defesa da mulher de 42 anos, que afirmou em depoimento que o parente estava vivo até chegar ao local da agência bancária.